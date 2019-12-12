Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gecici bir tedbir olarak 4 Kasım'da gorevinden uzaklastırılan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, 4 Kasım'da Mardin 2. Agır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovusturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Bassavcılıgı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı teror örgutune üye olmak" sucundan hakkında yürütülen sorusturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile gecici bir tedbir olarak gorevinden uzaklastırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.