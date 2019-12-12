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İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Libya mutabakatı hakkında, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 12 Aralık 2019 14:15
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İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Libya mutabakatı hakkında, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili "olumlu" ifadesini kullanan Başbuğ, bu gelişmenin "önemli" bir adım olduğunu belirtti.

İlker Başbuğ, kişisel Twitter hesabından, "Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır. Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır" diye belirtti.

İşte İlker Başbuğ'un o mesajı:
Memurlar.Net
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