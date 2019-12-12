FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
Aksaray'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi
|12 Aralık 2019 14:20
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FETÖ/PDY üyeliğinden Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Uzman Çavuş Y.E.D.'nin, kent merkezindeki bir adreste saklandığı tespit edildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda Y.E.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.D. cezaevine gönderildi.
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