Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?
Hemşire-Ebe Yardımcıları Sağlık Bakanlığı KPPS 2019/7 Tercihine Başvurabilir mi?
|12 Aralık 2019 14:30
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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS 2019/7 yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda 527 ortaöğretim Hemşire alınacağı belirtildi.
Hemşire-Ebe yardımcılarının "Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı Kodu"
6208 olup, bu kod tercih kılavuzunda yer almamaktadır. Bu nedenle, Hemşire-Ebe
Yardımcıları Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 Tercihlerine başvuramamakyacaktır.
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