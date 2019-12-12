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Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?

Hemşire-Ebe Yardımcıları Sağlık Bakanlığı KPPS 2019/7 Tercihine Başvurabilir mi?
 12 Aralık 2019 14:30
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Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS 2019/7 yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda 527 ortaöğretim Hemşire alınacağı belirtildi.

Hemşire-Ebe yardımcılarının "Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı Kodu" 6208 olup, bu kod tercih kılavuzunda yer almamaktadır. Bu nedenle, Hemşire-Ebe Yardımcıları Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 Tercihlerine başvuramamakyacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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