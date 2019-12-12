Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte
Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. 'Faiz indirimi' kararı sonrası 5.80 seviyelerinde seyreden dolar 5.77'ye kadar geriledi
|12 Aralık 2019 14:36
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Merkez Bankası'nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.
Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu.
Güne 5.80 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, Merkez'in faiz indirim kararının ardından 5.77'ye kadar düştü.Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
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