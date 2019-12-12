'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu		 
Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte		 
KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Milyoner'de bu soru izleyiciyi ekrana kilitledi! Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turan ve Özel, Meclis'teki gerginliği değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2020 bütçesi görüşmelerinde milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan sert tartışmaları değerlendirdi.
 12 Aralık 2019 14:47
Yazdır
Turan ve Özel, Meclis'teki gerginliği değerlendirdi

AK Partili Turan, Genel Kurul'da dün CHP'lilerin saatlerce konuştuğunu, cevap vermek için aldıkları 2 dakikanın başlamasından itibaren karşı tarafın sürekli bağırdığını söyledi. Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinin de zaman zaman istemedikleri ifadeleri kullanabildiklerini kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Belki bize yakışmayan tabloya biz de katkı sağlamış oluyoruz, bundan rahatsızız. Ama bir daha söylüyorum; matematik olarak değerlendiriyorum meseleyi. Dün aşağıda 70 dakika konuşma oldu. Onun bitiminde ben 2 dakika cevap verdim. Bu 2 dakikayı bize bitirtmediler. Hakaretler, bağrışmalar vs. dolayısıyla bir tartışma çıktı. Bu gazi meclisin mehabetine yakışan bir tablo değil. Tüm partilerin daha sağduyulu, daha soğuk akılla meseleye bakmasında büyük fayda var. Fakat şöyle yapısal bir sorunumuz var; CHP hala kendisini devletin sahibi görüyor. Hala kendisini milletin sahibi görüyor. Hala kendisini tartışmasız bir parti olarak görüyor. Bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar ithamda bulunup da karşısında bir tek cümle söylediğimizde ortaya koyduğu tepki anlaşılabilir bir tepki değil. Artık bu devletin sahibi CHP değil. Artık tek parti yok. Bu devletin sahibi, tümüyle milletin kendisidir. Onun için herkesin konuşması lazım. Ben CHP'nin artık normal bir parti gibi davranmasını, bu devletin sahibiymiş gibi davranmamalarını öneriyorum."

ÖZEL: ŞİDDET, KAVGA KABUL EDİLEMEZ

CHP'li Özel ise, muhalefet partilerinin bütün eleştirilerini Meclis çatısı altında özgürce dile getirmeleri gerektiğini, iktidarın da bunu dinlemesi ve sözlü cevap vermesi gerektiğini kaydetti. Eleştirin mutlaka cevabının olduğunu; ancak eleştirilere karşı küfrü ve şiddeti tasvip etmediklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bunu aslında diğer partilerin grup başkanvekillerinin de doğru bulduğunu düşünmüyorum. Ancak bazı arkadaşların bazı ağır eleştirilere karşı tahammülsüz davrandıklarından dolayı bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Bütçe görüşmelerinde eleştiri olur, ağır eleştiri olur, buna karşı esprili yaklaşımlar olur; bunlar bütçenin ritüeli gereğidir, bunların olması lazım. Ama şiddet, kavga, milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi kabul edilemez, bu tür tahammülsüzlüklere karşı herkesin son derece dikkatli olması lazım. Meclis'te idari amirlerimiz var. Zaten bütün partideki idari amirler bu tip tatsız olaylar yaşanmasın diye görevli durumdalar. Salonda da biz kendi idari amirimizle göz göze geliyoruz, tansiyon yükseldiğinde kendi arkadaşlarımıza bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız
12 Aralık 2019 16:05		 MHP'li Enginyurt: Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük
12 Aralık 2019 16:01
CHP'den, Bakan Akar'a 'tank palet fabrikası' çağrısı
12 Aralık 2019 15:47		 CHP'den 'Doğa Koleji' açıklaması
12 Aralık 2019 15:17
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
12 Aralık 2019 14:52		 AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları
12 Aralık 2019 14:33
Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek
12 Aralık 2019 14:28		 Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi
12 Aralık 2019 14:21
İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı
12 Aralık 2019 14:15		 Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık
12 Aralık 2019 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız16:01 - MHP'li Enginyurt: Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük15:59 - Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı15:56 - Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı15:51 - Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat15:47 - CHP'den, Bakan Akar'a 'tank palet fabrikası' çağrısı15:44 - Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı15:41 - İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı15:40 - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi15:36 - Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
15:32 - Denize kaydığı tespit edilmişti, istinat duvarlı önlem alındı15:26 - FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı15:24 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası15:19 - Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi15:17 - CHP'den 'Doğa Koleji' açıklaması15:15 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:12 - İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?15:10 - Şırınga çikolata okul çevresindeki bakkallarda satılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni yıldan beklentiler 5
Allah'in yozgatlisi 4
teste tabi tutmak 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
tavla 4
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
2020 3
Bana nobel ödülü verilirse almam 2
asgari ücret tespit komisyonu 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam