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Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi

Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının 15'inci kara devriyesi tamamlandı
 12 Aralık 2019 14:58
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Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci ortak kara devriyesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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