Bebek maması Aptamil'den 'cinsiyetsizlik' skandalı
|12 Aralık 2019 14:58
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Çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından meşrulaştırılmaya çalışılan cinsiyetsiz birey anlayışına bir destek de dünyaca ünlü Aptamil adlı mama firmasından geldi. Aptamil'in internet sitesinden yayınladığı makalede bebeği cinsiyet kalıplarına sokmamanın ilk yolu renklerin kategorize edilmemesi olarak tarif edilirken, bilimsel gerçekmiş gibi sunulan yazıda aileler LGBT tuzağına çekiliyor. Ünlü marka erkek çocuklarına kız bebek alınmasını, kız çocuklarına da erkek çocuk oyuncakları alınmasını önerdi.
Akıllara durgunluk veren önerilerin yapıldığı yazıdaki bir diğer başlık da 'Cinsiyetten Bağımsız Oyunlar Oynayın' bölümü oldu. Aptamil'in bu önerilerde bulunması ise tepkilere neden oldu. #Aptamilboykot başlığı kısa sürede Twitter'da gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Bazı kullanıcılar Aptamil'in boykot edilmesi çağrısında bulunurken, bazıları ise yetkilileri göreve davet etti.
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