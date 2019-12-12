'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu		 
Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte		 
KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Milyoner'de bu soru izleyiciyi ekrana kilitledi! Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Özellikle 31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde sınır ötesi sürgün diye adlandırabileceğimiz bin 500 kilometre ileriye belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar
 12 Aralık 2019 15:00
Yazdır
'CHP'li belediyeler anlaşarak sürgün gerçekleştiriyor'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart sonrası bazı CHP'li belediyelerin aralarında anlaşıp personelin görev yerlerini değiştirdiğini öne sürerek, "Belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğrusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik bir baskı uygulanıyor." dedi.

Yalçın, Nevşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imza törenine katıldı.

Yalçın, sözleşmeyle çalışanların huzurunu temin etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ülke genelindeki bazı CHP'li belediyelerin memur statüsündeki personeli geçerli gerekçe göstermeksizin işsiz bıraktığını iddia eden Yalçın, şunları kaydetti:

"31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerde sözleşmeli çalışan memur statüsünde bulunan arkadaşlarımıza yönelik 'Görülen lüzum üzerine sözleşmenize son verilmiştir, iş akdiniz feshedilmiştir.' gibi evraklar tutuşturularak insanlar güvencesiz bir şekilde sokağa bırakılıyor ve işlerinden, ekmeklerinden ediliyor. Bu son derece çirkin bir durum. Bunu mümkün kılan mevzuatı, istihdam biçimini ortadan kaldırmak gerekiyor. Özellikle 31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde sınır ötesi sürgün diye adlandırabileceğimiz bin 500 kilometre ileriye, belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğrusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik bir baskı uygulanıyor. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin de bir an önce lağvedilmesi gerekiyor. Çünkü sürgünler kamuda şu an can yakıyor. CHP'li belediyeler bunu hoyratça kullanarak personeli sindirmeye, yıldırmaya ve hayatından bezdirmeye çalışıyor."

Sözleşmeli statüde çalışanlara ise kadro verilmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Yalçın, istihdamda güçlük çekilen yerlerde personel tutmaya yönelik bu uygulamanın memnuniyet verici olmadığını söyledi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da sözleşmeli personele kısa vadede kadro verilmemesi halinde yerel seçimlerin ardından başlayan işten çıkarılma sorununun büyüyeceğini dile getirdi.

Uslu, 31 Aralık'ın yaklaştığını, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair fesihler ulaştığını ve şu anda 7-8 bin kişinin 6 yıldır çalıştıkları, ailelerini geçindirdikleri işlerinden çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Devletimiz, hükümetimiz bir an önce bunun gereğini yapmalıdır. Burada çok büyük krizler, travmalar meydana gelecek. Bunu bildiğimiz için biz acilen, 31 Mart 2019 milat olmak üzere sözleşmeli personele kadro verilmesini istiyoruz. Kadroya geçtikten sonra da sözleşmeli istihdamın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu devam ettiği takdirde bundan birkaç yıl sonra yine aynı sorun olacak. Herkesin KPSS'ye girerek bütün vatandaşlarımız gibi kadroya geçmesi gerek. Bunun dışında başka yollarla istihdam modeli devlette olmaması lazım."

Konuşmalarından ardından Yalçın, Uslu ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sözleşmeyi imzaladı.

Uslu, Başkan Arı'nın attığı imza ile gerekli marifeti gösterdiğini, memurların da bunun karşılığında Nevşehir Belediyesini hizmet yarışında Türkiye'nin en başarılı illeri arasına sokacağına inandığını kaydetti.

Arı da göreve geldiği ilk günden itibaren mali ve insan kaynaklarına sahip çıkmak ve halktan kopmamak prensibini benimsediğini, bunun da beraberinde başarıyı getirdiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor
12 Aralık 2019 13:06		 Eğitim Bir-Sen'in, 6. uluslararası kısa film yarışması başladı
12 Aralık 2019 12:05
Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı
12 Aralık 2019 10:53		 Feyzioğlu: Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları yayınlansın
11 Aralık 2019 14:10
Birleşik Metal-İş üyeleri yarın eylem yapacak
10 Aralık 2019 20:48		 Bem Bir-Sen: Sözleşmeli personele acil kadro verilmeli
10 Aralık 2019 11:27
İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı
09 Aralık 2019 17:18		 'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'
09 Aralık 2019 16:10
TMMOB: CHP'li belediyeler neden hep o firmayı tercih ediyor
09 Aralık 2019 14:45		 TBB ve barolar, 'kadın cinayetlerinin' protesto edildiği eylemle ilgili açıklama yaptı
09 Aralık 2019 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız16:01 - MHP'li Enginyurt: Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük15:59 - Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı15:56 - Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı15:51 - Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat15:47 - CHP'den, Bakan Akar'a 'tank palet fabrikası' çağrısı15:44 - Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı15:41 - İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı15:40 - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi15:36 - Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
15:32 - Denize kaydığı tespit edilmişti, istinat duvarlı önlem alındı15:26 - FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı15:24 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası15:19 - Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi15:17 - CHP'den 'Doğa Koleji' açıklaması15:15 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:12 - İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?15:10 - Şırınga çikolata okul çevresindeki bakkallarda satılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kıdem tazminatı 1
tavla 4
dış güçler 1
özlemek 2
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 3
bor çamaşır deterjanı 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
terörist devlet 1
ali ihsan yavuz 3
2020 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam