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Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alan değişikliği işlemleriyle çakıştığı için, 10 Aralık'ta yapılacağı belirtilen resen norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerinin ertelendiğini duyurdu
 12 Aralık 2019 15:19
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Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi

Norm fazlası öğretmen atama işlemleri 3 aşamalı olarak yapılmaktadır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü daha önce yayımlamış olduğu duyuruda resen norm fazlası öğretmen atamalarının 10 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Ancak, alan değişikliği işlemleri 9 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacağı için, Ankara MEM, bir sonraki duyuru yazısına kadar resen norm fazlası öğretmen atama işlemlerinin ertelendiğini duyurdu

Memurlar.Net
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