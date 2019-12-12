Resen norm fazlası öğretmen atama işlemleri ertelendi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alan değişikliği işlemleriyle çakıştığı için, 10 Aralık'ta yapılacağı belirtilen resen norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerinin ertelendiğini duyurdu
|12 Aralık 2019 15:19
|Yazdır
Norm fazlası öğretmen atama işlemleri 3 aşamalı olarak yapılmaktadır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü daha önce yayımlamış olduğu duyuruda resen norm fazlası öğretmen atamalarının 10 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.
Ancak, alan değişikliği işlemleri 9 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacağı için, Ankara MEM, bir sonraki duyuru yazısına kadar resen norm fazlası öğretmen atama işlemlerinin ertelendiğini duyurdu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor
09 Aralık 2019 18:52
|İzmir İl Milli Eğitim Müdüründen iddialarla ilgili açıklama
09 Aralık 2019 00:54
|Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
01 Aralık 2019 00:09
|4 bin 600 imam hatip öğrencisi birlikte kitap okudu
30 Kasım 2019 16:29
|Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama
22 Kasım 2019 15:34
|Gürün'de 'Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal' projesi
21 Kasım 2019 16:17
|18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret
21 Kasım 2019 14:56
|Durakta otobüs bekleyenler matematik sorularına kafa yoracak
20 Kasım 2019 15:15
|Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu
20 Kasım 2019 12:33
|İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil için 700 etkinlik planladı
19 Kasım 2019 13:37