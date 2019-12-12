FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
|12 Aralık 2019 15:24
|Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Turan ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın, FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık Mehmet Ali Turan ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Turan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 19 bin 440 lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
12 Aralık 2019 15:59
|Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 Aralık 2019 15:44
|İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
12 Aralık 2019 15:41
|Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
12 Aralık 2019 15:36
|FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı
12 Aralık 2019 15:26
|Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi
12 Aralık 2019 14:58
|Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak
12 Aralık 2019 14:56
|FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
12 Aralık 2019 14:20
|Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı
12 Aralık 2019 14:15
|Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
12 Aralık 2019 13:45