Denize kaydığı tespit edilmişti, istinat duvarlı önlem alındı

BU YIL GOOGLE'DA EN ÇOK NEYİ ARATTIK? Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye?de ve dünyada yükselen arama trendleri analizini gerçekleştirdi. Aynı zamanda Google'ın oluşturduğu iki dakikalık kısa video 2019 yılının özeti niteliğinde yayınladı.