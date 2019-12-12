Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi haline getirdi.
|12 Aralık 2019 15:40
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