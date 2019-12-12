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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi haline getirdi.
 12 Aralık 2019 15:40
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. İddaa risk yönetimi, 2.65'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

İşte şampiyonluk oranları:

2.65 Fenerbahçe

3.00 Galatasaray

4.00 Beşiktaş

7.50 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

15.00 Sivasspor
Memurlar.Net
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