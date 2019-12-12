Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
|12 Aralık 2019 15:59
|Yazdır
Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 24 sağlık çalışanının duruşması görüldü.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.
Sanıklar, bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını ve haklarında beklenecek bir delil bulunmadığını belirterek, dosyadan ayrılma talebinde bulundu.
Söz alan sanık avukatları da gelen belgelerden aleyhte olan hususları reddettiklerini kaydederek, müvekkillerinin dosyasının ayrılmasını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.
İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine, 10 sanığın dosyasının ayrılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mart 2020'ye erteledi.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.
Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 17 sanığın dosyasını ayırmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı
12 Aralık 2019 16:39
|Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 Aralık 2019 15:44
|İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
12 Aralık 2019 15:41
|Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
12 Aralık 2019 15:36
|FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı
12 Aralık 2019 15:26
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
12 Aralık 2019 15:24
|Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi
12 Aralık 2019 14:58
|Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak
12 Aralık 2019 14:56
|FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
12 Aralık 2019 14:20
|Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı
12 Aralık 2019 14:15