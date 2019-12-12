'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Astsubay kalbine yenik düştü		 
Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi		 
UEFA'dan 'asker selamı' kararı		 
Milyoner'de bu soru izleyiciyi ekrana kilitledi! Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı

Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
 12 Aralık 2019 15:59
Yazdır
Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 24 sağlık çalışanının duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını ve haklarında beklenecek bir delil bulunmadığını belirterek, dosyadan ayrılma talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da gelen belgelerden aleyhte olan hususları reddettiklerini kaydederek, müvekkillerinin dosyasının ayrılmasını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine, 10 sanığın dosyasının ayrılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mart 2020'ye erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 17 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı
12 Aralık 2019 16:39		 Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 Aralık 2019 15:44
İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
12 Aralık 2019 15:41		 Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
12 Aralık 2019 15:36
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı
12 Aralık 2019 15:26		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
12 Aralık 2019 15:24
Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi
12 Aralık 2019 14:58		 Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak
12 Aralık 2019 14:56
FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
12 Aralık 2019 14:20		 Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı
12 Aralık 2019 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:34 - Adnan Oktar davasında, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı17:32 - Altında gün sonu fiyatları17:23 - Faiz kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı17:15 - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı17:10 - Yeni partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi17:07 - Düğün yapacakların korkulu rüyasıydı, sınır getirildi16:55 - Hastanede çalışan teknisyen bir anda tavandan düştü16:55 - 'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'16:51 - Astsubay kalbine yenik düştü16:47 - Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi
16:39 - DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı16:29 - UEFA'dan 'asker selamı' kararı16:25 - TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden16:20 - Belediyeden vatandaşlara küfürlü mesaj16:15 - 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu16:05 - Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız16:01 - 'Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük'15:59 - Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 3
makarna 3
özlemek 2
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
bor çamaşır deterjanı 3
bir yanlışlık olmalı 1
ali ihsan yavuz 3
terörist devlet 1
shane larkin 1
patlamış mısır 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam