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'Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük'

MHP'li Enginyurt: (Arabulucuk sınavı) Hamdolsun ki bu ülkede torpil olmadığını gördük. İktidar partisi milletvekilleri, bakanlık yapmış arkadaşlarımız bile bu sınavı geçemediyse, demek ki adil bir sınav yapılmıştır
 12 Aralık 2019 16:01
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'Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sadece 20 yıldır kullanılan çakar hakkı, kanunla verildi. Ama birileri düğmeye basmış olsa gerek ki milletvekillerine yönelik bir algı operasyonu başlatıldı." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekillerinin 20 yıldır "çakar"lı araç kullandığını anımsatarak, yönetmelikle sağlanan bu hakkın kanunlaştırıldığını söyledi.

Söz konusu yasal düzenlemeyle milletvekiline yeni bir hak verilmediğine dikkati çeken Enginyurt, "Ama birileri düğmeye basmış olsa gerek ki milletvekillerine yönelik bir algı operasyonu başlatıldı." şeklinde konuştu.

Yoğun trafikte bir programdan bir programa giderken "çakar"lı araç kullanmanın milletvekillerine fayda sağladığını dile getiren Enginyurt, birilerinin "çakar" meselesini Cumhur İttifakı'nı yıkmaya kadar götürdüğünü ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Ben buna veto verdim." dediğini aktaran Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bu hoş bir davranış değil. Hakikaten bu çakar konusunda rahatsızsanız, grup başkanvenkilliği araçlarınızı iade edin, çakarlarınızı kapatın. CHP milletvekilleri, basın önünde araçlarından çakarları çıkarsınlar. Hiç kimse popülist politikaya milletvekilini alet etmesin. Milletvekillerini imha etmeye yönelik bu hareket, siyasi maksatlı. 54 bin kişinin çakarlı araç kullandığı bu ülkede 600 milletvekili mi problem oldu? 600 milletvekili çakarlı araç kullanıyor diye sosyal medyada sürekli küfür var. Bir çakar üzerinden hem de kendine milletvekili diyenlerin '3 retweet, 3 beğeni fazla alacağım' diye milletvekili arkadaşlarını imha etmesini şiddetle kınıyorum. Biz hizmet için varız. Bizim aracımız çakarlı olsa ne olur çakarsız olsa ne olur? Bir çakarlı araç üzerinden TBMM üyelerine böylesine ağır hakaret etmek kime ne kazandırıyor?"

Enginyurt, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un söz konusu eleştirilere cevap vermesi gerektiğini söyledi.

CHP milletvekillerinin çakarlı araçlarla ilgili madde görüşülürken neden tek söz etmediğini soran Enginyurt, "Bir milletvekilinin kendisini böyle imha etmesi doğru değil. Milletvekillerini bu şekilde yıpratır, baskı altına alırsak yasamanın nasıl sağlıklı olmasını bekliyoruz?" dedi.

- "İmtihan etseniz 10 alamam"

Bazı milletvekillerinin de girdiği arabuluculuk sınavına ilişkin değerlendirmesi sorulan Cemal Enginyurt, "Özellikle iktidar milletvekilleriyle ilgili hep şunu söylüyorduk; işini bilir, gemisini yüzdürür, torpili iyi bilir. Hamdolsun ki bu ülkede torpil olmadığını gördük. İktidar partisi milletvekilleri, bakanlık yapmış arkadaşlarımız bile bu sınavı geçemediyse, demek ki adil bir sınav yapılmıştır. Sınavı yapanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un arabuluculuk sınavında aldığı not üzerinden eleştirildiğini dile getiren Enginyurt, "Bunun neresinde insaf var? 91 almak kolay mı? Ben iktisat fakültesi mezunuyum, iktisattan imtihan etseniz 10 bile alamam." dedi.

Enginyurt, "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise, "Herkes bir şey söylüyor ama şu ana kadar bir bilgi, belge götüren yok." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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