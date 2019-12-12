Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız
Cem Uzan, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın fotoğrafını paylaşarak 'Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Yargılanacaksınız' dedi
|12 Aralık 2019 16:05
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Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin en gizli FETÖ'cüsü Ahmet Necdet Sezer. Devamı gelecek..." paylaşımını yapan Uzan, bu kez de Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı.
Uzan, yaptığı son paylaşımda "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. YARGILANACAKSINIZ." ifadelerini kullandı.
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