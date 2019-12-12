TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, komisyona 27. Yasama Dönemi'nde yapılan 10 bin 166 başvurunun yüzde 75'inin erkeklerden, yüzde 23'ünün kadınlardan ve yüzde 2'sinin tüzel kişilerden geldiğini bildirdi.

Belma Satır, komisyonun "Dilekçe Hakkı Çalıştayı"ına ilişkin hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, dilekçe hakkının, vazgeçilmez ve devredilemez haklar arasında yer aldığını belirtti.

Dilekçe hakkının teşvik edilmesi ve kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına çok önem verdiklerini söyleyen Satır, vatandaşların, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Bilgi Edinme Kurulu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu gibi kurumlar aracılığıyla dilekçe hakkını kullandığını anımsattı.

- Dilekçe Komisyonuna 10 bin 166 başvuru

TBMM Dilekçe Komisyonuna 27. Yasama Dönemi'nde 10 bin 166 başvuru yapıldığını bildiren Satır, bu başvurulardan 8 bin 988'i hakkında 4 bin 935 Başkanlık Divanı kararı alındığını kaydetti.

Komisyon Başkanı Satır, 7 bin 659 adet ile başvuruların yüzde 75'inin erkeklerden, 2 bin 439 başvuruyla yüzde 23'ünün kadınlardan, yüzde 2'sinin ise tüzel kişilerden geldi bilgisini vererek, "Bu başvurulardan 1.793'ü yani yüzde 18'i adalet ve güvenlik konusunda, 1.079'u yani yüzde 11'i personel işlemlerine ilişkindir. Başvuruların konusunu iş talepleri, ihbar ve şikayetler ile çeşitli konular da oluşturmaktadır. 2019 yılında CİMER'e 2 milyon 814 bin, Kamu Denetçiliği Kurumuna ise 19 bin 750 adet başvuru yapılmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ile TBMM Dilekçe Komisyonu ve ilgili diğer kurumların mevzuatında bazı değişiklikler olduğuna işaret eden Satır, kurumların tek çatı altında toplanacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dilekçe hakkının kullanıldığı kurum ve kuruluşların varlığının demokrasi açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Satır, "Vatandaşın hak arama yolları ve kuruluşların çok çeşitli olması doğru bir yoldur. Bu kuruluşlar dışında alt birim olarak değerlendirilebilecek kaymakamlıklarda insan hakları kurulları ve açık kapı gibi yapılar da çalışmalarına devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayı gelecek ocak veya şubat ayında düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Satır, mevcut kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve veri paylaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Satır, yeni uygulama yollarını istişare etmek istediklerini belirterek, TBMM Dilekçe Komisyonu olarak kanun değişikliği taleplerini içeren dilekçelerin incelendiği birim olmayı ve bu konuda milletvekillerine kanun teklifi hazırlamada destek vermek istediklerini ifade etti.

Toplantıya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Ahmet Karayiğit, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve eski Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Erbilli katıldı.

Toplantı Komisyon Başkanı Satır'ın açıklamalarının ardından basına kapalı devam etti.