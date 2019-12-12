UEFA'dan 'asker selamı' kararı
UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçında verdiği asker selamı nedeniyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı
|12 Aralık 2019 16:29
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Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçta futbolcuların verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA, incelemesini tamamladı.
UEFA, asker selamı soruşturması sonrasında Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.
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