'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Astsubay kalbine yenik düştü		 
Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi		 
UEFA'dan 'asker selamı' kararı		 
Milyoner'de bu soru izleyiciyi ekrana kilitledi! Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı

Polis tarafından önceki gün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, radikal terör örgütü DEAŞ'ta geçmişte rehin aldıkları kişilerin infazlarından sorumlu tutulan İrfan Y. yakalandı
 12 Aralık 2019 16:39
Yazdır
DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı

Polis tarafından önceki gün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, radikal terör örgütü DEAŞ'ta geçmişte rehin aldıkları kişilerin infazlarından sorumlu tutulan İrfan Y. yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri ile Konya ve Van'da bir dizi operasyon düzenlemiş, eş zamanlı baskınlarda örgüte maddi destek sağlamak amacıyla 'hırsızlık', 'gasp' ve 'soygun' olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalanmıştı.

Söz konusu operasyonda yakalanan C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. adlı DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki sorguları sürerken, gözaltına alınan kişiler arasında çarpıcı bir isim daha ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda kaçak yollarla geçtiği Suriye'de DEAŞ saflarına katılan ve o dönemde bulunduğu ülkede rehin aldıkları bazı kişilerin infazlarından sorumlu tutulan İ.Y.'nin de son operasyonda yakalananlar arasında olduğu bildirildi. Türkiye'de daha önce de birçok kez polisiye soruşturma geçiren İ.Y., bunlardan birinde 2015'de Kocaeli'de bir otomobilde 2 kişi ile birlikte gözaltına alındığı, araçta yapılan aramada 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 5 el bombasının ele geçirildiği operasyon sonrası tutuklanmıştı.

DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
12 Aralık 2019 15:59		 Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 Aralık 2019 15:44
İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
12 Aralık 2019 15:41		 Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
12 Aralık 2019 15:36
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı
12 Aralık 2019 15:26		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
12 Aralık 2019 15:24
Türkiye ve Rusya'dan 15'inci ortak kara devriyesi
12 Aralık 2019 14:58		 Siirt'teki darbe davasında 248 sanık yeniden yargılanacak
12 Aralık 2019 14:56
FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı
12 Aralık 2019 14:20		 Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı
12 Aralık 2019 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:34 - Adnan Oktar davasında, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı17:32 - Altında gün sonu fiyatları17:23 - Faiz kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı17:15 - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı17:10 - Yeni partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi17:07 - Düğün yapacakların korkulu rüyasıydı, sınır getirildi16:55 - Hastanede çalışan teknisyen bir anda tavandan düştü16:55 - 'MB, 2020'nin ikinci yarısında faizi tek haneye indirebilir'16:51 - Astsubay kalbine yenik düştü16:47 - Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi
16:39 - DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı16:29 - UEFA'dan 'asker selamı' kararı16:25 - TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden16:20 - Belediyeden vatandaşlara küfürlü mesaj16:15 - 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu16:05 - Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız16:01 - 'Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük'15:59 - Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
2020 3
bor çamaşır deterjanı 3
Allah'in yozgatlisi 5
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
ali ihsan yavuz 3
tavla 4
bir yanlışlık olmalı 1
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 3
shane larkin 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam