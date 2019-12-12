Faiz kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|12 Aralık 2019 17:23
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8060
|5,8070
|5,7770
|5,7780
|Avro
|6,4400
|6,4410
|6,4440
|6,4450
|Sterlin
|7,6280
|7,6670
|7,5830
|7,6210
|İsviçre Frangı
|5,8790
|5,9090
|5,8700
|5,8990
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7750
|5,8350
|5,7550
|5,8150
|Avro
|6,3950
|6,4650
|6,4050
|6,4750
|Sterlin
|7,5690
|7,7060
|7,5460
|7,6950
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