İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi		 
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti		 
14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü		 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 liradan işlem gördü
 12 Aralık 2019 17:32
Yazdır
Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 276,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,60 273,80 276,00 276,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.803,00 1.824,00 1.819,00 1.840,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 252,00 256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.762,00 1.782,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 881,00 891,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 444,00 449,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü rekorla kapattı
12 Aralık 2019 18:25		 Faiz kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı
12 Aralık 2019 17:23
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Aralık 2019 13:11		 Çeyrek altın ne kadar?
12 Aralık 2019 12:48
Gram altın 275 lira seviyelerinde
12 Aralık 2019 12:20		 Borsa güne yükselişle başladı
12 Aralık 2019 10:12
Güne başlarken döviz fiyatları
12 Aralık 2019 09:42		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Aralık 2019 18:26
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
11 Aralık 2019 17:34		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Aralık 2019 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - 'Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin'18:57 - Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı18:54 - Sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski yarbay Terzi tekrar hakim karşısında18:51 - İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?18:45 - 120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme18:43 - İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi18:41 - Malatya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı18:38 - ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi18:34 - İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı18:25 - Borsa günü rekorla kapattı
18:15 - Şırıngalı çikolatadan ölen çocuğun annesi: Bunlar cinayet aleti18:09 - Bakanlıktan piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına yanıt18:04 - YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti18:00 - İzmit Belediyesi'nden memura yüzde 28 zam17:56 - FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası17:53 - 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü17:47 - Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası17:45 - Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Allah'in yozgatlisi 5
patlamış mısır 2
shane larkin 1
makarna 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
bor çamaşır deterjanı 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
tavla 4
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 3
bir yanlışlık olmalı 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam