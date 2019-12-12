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Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi
 12 Aralık 2019 17:45
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Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Yakup Y, olay tarihinde astsubay rütbesiyle Muhafız Alayında görev aldığını dile getirdi.

FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla arandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını belirten Yakup Y, "Ben bu yapının normal bir cemaat olmadığını anlamıştım. 2013'ten sonra irtibatımı kestim. Hatta bana ulaşamasınlar diye telefon numaramı dahi değiştirdim. Ancak yeni numaramdan da beni aramaya devam ettiler." açıklamasını yaptı.

Darbe girişimine ilişkin bilgi ve görgüsü sorulan Yakup Y, olay öncesi darbe hazırlığı anlamına gelebilecek bir durumla karşılaşmadığını, ancak olası bir tatbikattan bahsedildiğini bildirdi.

Olay günü mesai bitiminden sonra evine gittiğini anlatan Yakup Y, ilerleyen saatlerde mesaiye tekrar çağırıldığını, kışlaya girdikten sonra da darbeye ilişkin bir emir ya da talimat veren kimseyle karşılaşmadığını belirtti.

- Telsizden darbe açıklaması

Tanık olarak dinlenen İlyas A, 15 Temmuz'da astsubay olarak Muhafız Alayında görev yaptığını, olay günü de nöbetçi olduğundan kışlaya sabah saatlerinde gittiğini dile getirdi.

Nöbet toplantısına katıldığını belirten İlyas A, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski binbaşı Haydar Aktaş'ın toplantıya gelerek "görev değişikliği yapıldığını, 15 Temmuz günü nöbetçi amirinin kendisi olduğunu ve akşam saatlerinde tatbikat yapılabileceğini" söylediğini bildirdi.

Toplantı sonrası görevinin başına döndüğünü bildiren İlyas A, gün içinde olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını, akşam saatlerinde ise Aktaş'ın telsizden "darbe" açıklaması yaptığını anlattı.

Aktaş'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." ifadelerini kullandığını kaydeden İlyas A, kendisinin nöbetine devam ettiğini, kanun dışı bir olaya karışmadığını söyledi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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