İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi		 
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti		 
14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü		 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.
 12 Aralık 2019 18:04
Yazdır
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.

İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin'
12 Aralık 2019 19:03		 İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı
12 Aralık 2019 18:34
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
12 Aralık 2019 17:15		 Yeni partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
12 Aralık 2019 17:10
Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız
12 Aralık 2019 16:05		 'Arabuluculuk sınavı ile torpil olmadığını gördük'
12 Aralık 2019 16:01
CHP'den, Bakan Akar'a 'tank palet fabrikası' çağrısı
12 Aralık 2019 15:47		 CHP'den 'Doğa Koleji' açıklaması
12 Aralık 2019 15:17
100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
12 Aralık 2019 14:52		 Turan ve Özel, Meclis'teki gerginliği değerlendirdi
12 Aralık 2019 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - 'Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin'18:57 - Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı18:54 - Sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski yarbay Terzi tekrar hakim karşısında18:51 - İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?18:45 - 120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme18:43 - İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi18:41 - Malatya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı18:38 - ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi18:34 - İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı18:25 - Borsa günü rekorla kapattı
18:15 - Şırıngalı çikolatadan ölen çocuğun annesi: Bunlar cinayet aleti18:09 - Bakanlıktan piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına yanıt18:04 - YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti18:00 - İzmit Belediyesi'nden memura yüzde 28 zam17:56 - FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası17:53 - 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü17:47 - Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası17:45 - Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni yıldan beklentiler 5
bir yanlışlık olmalı 1
bor çamaşır deterjanı 3
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
nerelisin 1
Allah'in yozgatlisi 5
ali ihsan yavuz 3
tavla 4
shane larkin 1
şifre 7
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam