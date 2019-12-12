YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.
|12 Aralık 2019 18:04
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.
Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.
İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.
Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
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