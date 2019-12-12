Bakanlıktan piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına yanıt
|12 Aralık 2019 18:09
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Sağlık Bakanlığından piyasada uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürün mevcuttur, herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir" denildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan "piyasada uyuz ilacı bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi ile üretici firma, ecza depoları ve eczanelerde bulunan tüm ilaçları takip etmektedir. Sistemden alınan verilere göre, halk arasında uyuz olarak bilinen scabies enfestasyonu için kullanılan ilaçların mevcut stokları aşağıdaki şekildedir. 56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilaç mevcuttur. Stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürün mevcuttur, herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları, önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir"
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