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İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı

İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü, BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin yapılacak protokol kapsamında İBB ile paylaşılmasını istedi
 12 Aralık 2019 18:34
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İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Müdürlüğünün, BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin, yapılacak protokol kapsamında İBB ile paylaşılmasını istemesi, Belediye Meclis toplantısında tartışmaya yol açtı.

İBB aralık ayı meclis toplantılarına Saraçhane'deki belediye binasında devam edildi.

Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönettiği toplantıda, komisyonlardan gelen 115 rapor ele alındı.

Meclis gündeminde 10-13-14-15 ve 16. maddelerde yer alan BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin yapılacak protokol çerçevesinde İBB ile paylaşılmasına yönelik komisyon raporları görüşüldü.

Maddeler üzerine söz alan CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar, komisyonların çoğunluk görüşüne katılmadıklarını belirterek, "Zira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna protokollerin hukuka uygun olup olmadığının sorulmasının gerekli olmadığını düşünüyoruz." dedi.

- "Kişisel Verilerin Toplanması Kanunu'na aykırıdır"

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise bahsi geçen maddelerin, İSKİ, İGDAŞ, Spor AŞ ve İSPARK'tan faydalanmak isteyen vatandaşların kişisel verilerinin bir takım paylaşımlara konu edilmesini içerdiğini söyledi.

Kaynar, vatandaşların kişisel bilgilerinin paylaşımının gerekçesini sorgulayarak şöyle konuştu:

"Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızın kişisel veri merakını çözemedim. Bu teklifin içinden okuyorum, 'TC kimlik numarası ile nüfus cüzdanı sorgulama, adres no ile yerleşim yerinde oturanları sorgulama, adı soyadı anne baba adı cinsiyet doğum tarihi doğum bilgileriyle kişi sorgulama, TC kimlik numarası ile kişi bilgileri sorgulama, adli sicil sorgulama ve PTT gönderi sorgulama'. Şimdi kimin kime ne gönderdiğini kimin kime hangi adli sicil kaydının bulunduğunu, kimin nerede kaç kişi ve kimlerle kaç kişi oturduğunu, kimin kaç çocuğunun ve çocukların kim olduğunu ve kimlerle beraber oturduğunu... Bunların hepsini sorgulamaya izin veren bu protokoller tabii ki kişisel verilerin korunması kapsamındadır. Komisyonun çoğunluğu, bunun kişisel verilerin korunması kapsamında olduğu kanaatinde. Dolasıyla bu konuyla ilgili kurulmuş bir kurum var. Oradan sorulması ve bu bilgilerin kişisel bilgi olmaması, Kişisel Veri Koruma Kanunu kapsamında tedbirler alınıp alınmadığının değerlendirilmesinden sonra ancak paylaşılabilecek verilerdir."

Şahsına ait verilerin bu şekilde paylaşılacak olmasına karşı olduğunu belirten Kaynar, aynı şekilde Meclisteki hiçbir üyenin de verilerin paylaşılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Vatandaşlara ait bütün verilerin ilgili kurumlardan alınarak Büyükşehir Belediyesinde toplanarak yapılmak istenenin ne olduğunu merak ettiğini dile getiren Kaynar, "Zaten Ekrem Bey'in göreve ilk başladığı dönemde bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi gündem olmuş bir sıkıntı var. Bu verilerin paylaşılması ve bir elde toplanması kesinlikle kişisel verilerin toplanması kanununa aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İlgili maddelerin Kişisel Verileri Koruma Kurumundan görüş almak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne iade edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu arada, Meclis 2. Başkan Vekili Kalaycı'nın okuduğu bildiri ile Meclis'te bulunan partilerin ortak kararı ile Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kınandı.
Anadolu Ajansı
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