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ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi

ATO Başkanı Baran: Merkez Bankasının faiz indirim kararı, 2020 yılı için de yatırım ve üretim ortamının devamını sağlayacak
 12 Aralık 2019 18:38
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ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının temmuz, eylül ve ekim aylarında yaptığı faiz indirimlerinin ardından, yılın son ayındaki 200 baz puanlık indirimi sayesinde iş dünyasının 2020 yılına daha umutlu gireceğini belirtti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin, yatırım ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması anlamına da geldiğini ifade eden Gürsel Baran, "Reel sektör için umut olan Merkez Bankasının faiz indirim kararı, 2020 yılı için de yatırım ve üretim ortamının devamını sağlayacak." ifadesini kullandı.

- Temmuz-Aralık döneminde toplamda 1200 bazlık faiz indirimi yapıldı

Baran, Para Politikası Kurulunun, faizleri kademeli olarak temmuzda 425, eylül ayında 325, ekim ayında 250 ve aralıkta 200 baz puan indirerek, toplam 1200 puanlık faiz indirimiyle yüzde 24'den yüzde 12 seviyesine çektiğini hatırlattı.

Döviz kaynaklı saldırılarla başlayan yüksek faiz ortamının, hükümetin aldığı tedbirler ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aldığı kararlarla normale döndüğünü kaydeden ATO Başkanı Baran, "Rant ekonomisine fırsat vermeyen Merkez Bankası, gelecek yıl reel ekonominin çarklarının daha da güçlü dönmesi için zemini uygun hale getirdi. Bu tablo karşısında özel bankalar da üzerine düşeni yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz ve faizle Türkiye ekonomisinin kıskaca alınmaya çalışıldığını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi üzerinde kurulmak istenen tüm oyunlar bozuldu. Merkez Bankasının dört toplantısında ardı ardına yaptığı faiz indirimleri hem içerde, hem dışarda ülkemiz ekonomisine spekülatif müdahalelerde bulunmaya çalışanların heveslerini kursağında bıraktı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ve Merkez Bankasının indirim kararlarıyla yeni yıla daha umutlu, kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. İndirim kararı reel sektör için yeni yıl hediyesi oldu."
Anadolu Ajansı
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