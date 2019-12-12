Malatya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
|12 Aralık 2019 18:41
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Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Malatya'da, 10 Aralık'ta terör örgütünün propagandasını yapan ve Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ile Elazığ'da örgüt adına düzenlenen toplantılara katılan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bir dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flash bellek ve 4 cep telefonu ele geçirilmişti.
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