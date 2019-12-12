Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi		 
İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?		 
İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi		 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, beyaz önlük giyerek sınıfta ders işledi.
 12 Aralık 2019 19:07
Yazdır
Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, beyaz önlük giyerek sınıfta ders işledi.

Adıyaman Anadolu Lisesi 10-F sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı dersine giren Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Divan Edebiyatını anlattı. Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık ile birlikte öğretmenler ile sohbet eden Ahmet Alagöz daha sonra ders işledi.

Divan Edebiyatında gazel ve kaside konularıyla ilgili örnekler vererek, gazel okudu. Alagöz, divan edebiyatının Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu'da Arap ve Fars edebiyatları etkisinde gelişen ve 19. Yüzyılın ikince yarısından itibaren yerine Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına bırakan yazılı edebiyat olduğunu söyledi.

Alagöz, "Özellikle kişilik ve kimlik kazanmanın ve geleceğe dair önemli kararlar verildiği ortaöğretim döneminde öğrencilerle daha hassas ve özenli sahiplenmenin, ilgilenmenin gerektiğini bilmeliyiz. Bizler ilgilenmezsek geleceğimizi ipotek etmeye hazır çok sayıda zararlı ve düşman unsurunda sabırsızlandığını bilmek zorundayız. Bu gün öğrencilerimizle buluşarak Bakanımızın başlattığı vizyonel bakış açısını destekleyerek, önlüğümüzü giyerek tekrar asli görevimizi yapmanın heyecanını yaşadık. Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Okul Müdürümüz Abdulkerim Işık'ın şahsında tüm öğretmenlerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çorum'da zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi
12 Aralık 2019 16:47		 Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor
11 Aralık 2019 19:54
Financial Times'ın sıralamasında Türkiye birincisi olan fakülte
11 Aralık 2019 18:41		 Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
11 Aralık 2019 07:39
Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı okula verildi
10 Aralık 2019 23:28		 Emekli Astsubay, köy okullarına kütüphane yaptırdı
10 Aralık 2019 22:48
Okul müdürünün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu
10 Aralık 2019 20:08		 'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor
10 Aralık 2019 14:40
Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı
09 Aralık 2019 10:27		 Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor
07 Aralık 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:37 - Yerli güneş paneli Ankara'da üretilecek20:32 - Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü20:27 - 'Türkiye maden çeşitliliği bakımından 10. sırada'20:22 - Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama20:17 - Başkan yardımcısını rehin alan sanık hakim karşısında20:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar20:07 - 15 yaşındaki Taha'dan 3 gündür haber alınamıyor20:02 - TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor20:00 - Faizler düştü! Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?19:57 - Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı
19:52 - TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi19:47 - Ak Parti'den 'Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi' açıklaması19:42 - Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı19:37 - Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü19:31 - 'Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor'19:27 - Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu19:23 - Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi19:19 - Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şifre 6
detachment 1
teste tabi tutmak 5
patlamış mısır 2
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 4
terörist devlet 1
Kıdem tazminatı 1
tavla 5
2020 3
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam