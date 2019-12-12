Emniyet Müdürü: Hesabını onlara soracağım

EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentteki asayiş toplantıları kapsamında Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Menzilahir Mahallesi'ne gitti. Mahalleliyle konuşan Kurt, uyuşturucu konusunda uyarıda bulunup, "Ne pahasına olursa olsun bunları satanlara hesabını soracağım. İnsanın geleceğini zehirleyenlerin hesabını adalet önünde soracağız. Ama bu konuda sizlerden de yardım ve destek bekliyorum" dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentte her ay yaptığı asayiş toplantılarına bu ay Roman vatandaşların yoğunlukla oturduğu Menzilahir Mahallesi'nde devam etti. Emniyet Müdür Yardımcıları ve Aile ve Sosyal Politikalar yetkilileriyle mahalle kahvesinde gerçekleştirilen toplantıda Emniyet Müdürü Kurt'u Mahalle Muhtarı Ergin Karabayır karşıladı. Kurt, mahalleliyle yaptığı toplantıda özellikle uyuşturucu kullanımı, kadına şiddet ve silahlanma konusunda uyarılarda bulundu.

'UYUŞTURUCU İNSANLIK DÜŞMANI, EN BÜYÜK TEHLİKE'

En büyük sorunlardan biri olan uyuşturucu kullanımı konusuna geniş yer ayıran ve mahalleliye çağrıda bulunan Emniyet Müdürü Kurt, "Çağımızın ve ülkemizin en büyük belası uyuşturucu madde. Benim şahsi kanaatim bu diğer ülkelerin aile yapısını, Türk gencini, Türk milletini tahrip etmek, yıkmak için bilinçli olarak gönderdiklerini düşünüyorum. Madde yakalıyoruz, 7- 8 ülke geçiyor ama hiçbirisi yakalamıyor. Sadece Türkiye bütün Avrupa'nın yakaladığından fazla uyuşturucu yakalıyor. Biz ne diyoruz Türkiye olarak? Evet bu insanlık düşmanı, çok büyük bir tehlike. Kime giderse gitsin önlememiz lazım. Türk gencine de, Alman gencine de gitse mutlaka bu insanlık düşmanı şeyi önleyelim diye canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

'NE PAHASINA OLURSA OLSUN SATANLARA HESABINI SORACAĞIM'

Uyuşturucu konusunda anne, baba, kardeş veya akraba herkesin emniyete yardım etmesi gerektiğinin altını çizen Kurt; "Bunu aynı zamanda sizlerin de anne, baba, arkadaş, kanka olarak bizlere destek çıkmanız lazım. Bunlar yiyip bitiriyor insanları, hiç karşılaşmadığım olaylarla karşılaştım. Bunlarla ilgili çalışıyoruz ve bunun peşini hiç bırakmayacağım. Bunu şimdiden söylüyorum. Ne pahasına olursa olsun bunları satanlara hesabını soracağım. İnsanın geleceğini zehirleyenlerin hesabını adalet önünde soracağız. Ama bu konuda sizlerden de yardım ve destek bekliyorum. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Siz bana yol gösterin, nerede kötülük var bana gösterin ben de o kötülüğü yakalayayım" dedi.

'ŞİDDET HİÇBİR ZAMAN ÇÖZÜM OLAMAZ'

Mahallelileri kadına şiddet konusunda da uyaran Kurt, "Burada pek karşılaşmıyorum ama kadına şiddet konusu çok yanlış. Edirne'de bu konuda iyi durumdayız. Edirne daha medeni bir şehir, insanlar daha görgülü. Kendini bilen, kendine güvenen bir insan, bir insanı döver mi? Yakışmaz. Bizim Türk milletinin kanında, genlerinde var. Biz yere düşmüş bir insana, savaşta bile yendiğimiz bir insan bizden aman diliyorsa öldürüyor muyuz? Yapmayız. Türk milletine bu yakışmaz. O nedenle kadına şiddet olayına dikkat edeceğiz. Kadın bütün bizi yetiştiren, toplumun temelidir. O bir annedir. Güçle, kuvvetle, dövmeyle, kırmayla insan sonuç alamaz. Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz" diye konuştu.

BABANIN TALEBİ YÜREK BURKTU

Toplantıda Selahattin Bakır bir babanın madde bağımlısı oğluyla ilgili yardım talebiyse yürek burktu. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve evlerini yaktığını belirten baba Bakır, "Oğlum evimi yaktı, dışarıda kaldım, yardım bekliyorum. Benim çocuğum madde bağımlısı ve şikayetçiyim. Bana yardım edin" dedi.

Görüntü Dökümü:

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un mahallede karşılanması

Emniyet Müdürünün kahvehanede gençlere ve mahalleliye konuşma yapması

Emniyet Müdürünün uyuşturucuyla ilgili uyarıları

Vatandaşlardan detaylar

Mahalleden detaylar

Haber-