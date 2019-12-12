İBB hizmetlerine yüzde 15'e varan zam geldi
|12 Aralık 2019 19:15
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.
YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARI
Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.
İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM
1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte
12 Aralık 2019 14:36
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
11 Aralık 2019 12:11
|Hazine 5,7 milyar lira borçlandı
10 Aralık 2019 15:20
|Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
09 Aralık 2019 15:27
|Sebze meyve ucuzladı, giyim zamlandı
07 Aralık 2019 21:08
|LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı
04 Aralık 2019 21:34
|2020 Bütçesinde öne çıkanlar...Verimsiz harcamalara 'tırpan'
04 Aralık 2019 13:06
|Akbank konut kredisinde faizi yüzde 0,99'a indirdi
04 Aralık 2019 11:04
|Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı
03 Aralık 2019 23:48
|Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor
03 Aralık 2019 19:27