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Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü
Afyonkarahisar'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
|12 Aralık 2019 19:19
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Afyonkarahisar'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Gömü kasabasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken araç ise hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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