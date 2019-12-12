Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Milli Eğitim Müdürü önlük giyerek sınıfta ders işledi		 
İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?		 
İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi		 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan'ın, önceki gün terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, örgütün elinden nasıl kaçtığını ifadesinde anlattı.
 12 Aralık 2019 19:42
Yazdır
Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı

2015 yılında 15 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Cafer Ceylan, emniyetteki ifadesinde, kaçırıldığında önce Kobani'ye, ardından da Münbiç'e götürüldüğünü söyledi. Terör örgütünün uzun bir süre ideolojik eğitim verdiğini anlatan Cafer Ceylan, bir yıl önce Tel Abyad'a ve ardından Suluk bölgesine gönderildiğini belirtti.

'KAÇMAYI PLANLADIĞIMIZ ARKADAŞIMI BAŞKA YERE GÖNDERDİLER'

Tel Abyad'a gelmeden önce örgütün kendilerine yaptığı baskılardan çok sıkıldığını belirterek, "Örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı. Burada bulunduğum sürede sorun çıkarmaya başladım, bu sebeple beni 20-25 günlük sürelerle farklı kamplara gönderdiler" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla örgütün kendisini Kobani'ye gönderdiğini ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Örgüt, harekatın başlaması ile hendek ve tünel kazmak dahil birçok tedbir almaya başladı. Burada bir şahıs ile örgütten kaçmayı düşündük, ancak o gün için bir yol bulamadığımızdan gerçekleştiremedik. Yaklaşık 20 gün sonra bu şahsı başka bir bölgeye görevlendirdiler. Daha sonra, beraber teslim olduğum şahıs ile Kobani'de tanıştık. Kendisi bana örgütten kaçmak istediğini söyledi, bunun üzerine kaçma planı yaptık."

'KÖYLÜNÜN TELEFONUYLA 155'İ ARADIK'

Kaçma sürecini anlatan Ceylan, terör örgütünün lojistik işlerinde çalıştırıldığı için teröristler tarafından kendisine araç tahsis edildiğini, bunun da kaçmaları için bir fırsat doğurduğunu söyledi. Ceylan, emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:

"Biz kaçmaya karar verdiğimizde kendimize ait telefon olmadığından bir köylüden telefonunu kullanmak için aldık ve 155'i aradık. Telefonda ben konuştum. 155 ile konuştuğumuzda Kobani bölgesinde olduğumuzu, teslim olmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana ne zaman ve nereye gelebileceğimizi sordu. Biz de 'Fırsat bulduğumuzda sizi arayalım' dedik. Bu konuşmada karşı şahıs bana bir telefon numarası verdi ve bu numarayı aramamızı söyledi. Kaçmaya karar verdiğimiz 9 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde beraber teslim olduğum şahısla yukarıda bahsetmiş olduğum araçla Kobani'den ayrıldık. Kobani'den ayrılırken örgütün sözde sorumlusuna araca yakıt alacağımızı söyledik. Yolda bize verilen telefon numarasını aradık, karşı şahıs bize sınıra geleceğini ve bizi teslim alacağını söyledi. Biz de bunun üzerine araçla Türkiye sınırlarına doğru geldik. Aracı sınıra yakın bir köyde bıraktıktan sonra sınıra doğru yürüyerek geldik. Sınıra gelirken karşı şahısla telefon irtibatımız hiç kesilmedi. Bizi sınır kapısında karşıladı. Sınır kapısını açarak bizi içeriye aldılar, sınırda telefonda konuştuğumuz kişi bizi görevlilere teslim etti."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor'
12 Aralık 2019 19:31		 Düğün yapacakların korkulu rüyasıydı, sınır getirildi
12 Aralık 2019 17:07
Astsubay kalbine yenik düştü
12 Aralık 2019 16:51		 Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı
12 Aralık 2019 15:56
Denize kaydığı tespit edilmişti, istinat duvarlı önlem alındı
12 Aralık 2019 15:32		 Bebek maması Aptamil'den 'cinsiyetsizlik' skandalı
12 Aralık 2019 14:58
112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu
12 Aralık 2019 14:24		 Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı
12 Aralık 2019 11:53
Çocuklar için yeni bir karakter doğuyor: Pakiki
12 Aralık 2019 11:22		 Bu hafta 7 film vizyona girecek
12 Aralık 2019 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:37 - Yerli güneş paneli Ankara'da üretilecek20:32 - Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü20:27 - 'Türkiye maden çeşitliliği bakımından 10. sırada'20:22 - Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama20:17 - Başkan yardımcısını rehin alan sanık hakim karşısında20:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar20:07 - 15 yaşındaki Taha'dan 3 gündür haber alınamıyor20:02 - TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor20:00 - Faizler düştü! Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?19:57 - Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı
19:52 - TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi19:47 - Ak Parti'den 'Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi' açıklaması19:42 - Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı19:37 - Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü19:31 - 'Hafıza silinmiyor, kötü anılar yeniden işleniyor'19:27 - Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu19:23 - Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi19:19 - Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terörist devlet 1
bir yanlışlık olmalı 1
alican 4
yeni yıldan beklentiler 6
özlemek 2
Allah'in yozgatlisi 6
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
Kıdem tazminatı 1
teste tabi tutmak 5
asgari ücret tespit komisyonu 1
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam