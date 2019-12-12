TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor
|12 Aralık 2019 20:02
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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, körlüğe ve ölüme neden olan metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgilerinin mevcut olduğunu, polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin soruşturma ve takiplerini artırmalarını talep etti.
Yönetim Kurulundan metil alkol zehirlenmelerine ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların giderek artan oranda tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ekleyip elde ettikleri ürünü tükettiği kaydedildi.
Ruhsatlı etil alkol dağıtımcısı ve satışçılarının yanı sıra metil alkolü kaçak şekilde piyasa süren birilerinin olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bunu ya bilinçsizlikten veyahut insanların ölmesi pahasına daha fazla kar hırsından dolayı yapmaktadırlar. Oysa kimyasalların kaydı, izlenmesi gibi sistemler üzerinden yapılacak araştırmalarda metil alkolü yurda sokan, dağıtan, satan ve kullananların bilgileri devletin elinde mevcuttur. Bu noktada polis, zabıta, gümrükler, bakanlıkların ruhsat ve denetim birimleri ile savcılık gibi mercilerin kovuşturma ve takiplerini artırmalarını talep ediyoruz." denildi.
Etil alkolün vücutta metabolize olan bir alkol iken, metil alkolün başta körlük ve ölüm olmak üzere başkaca zararları da olan bir alkol türü olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:
"1 litrelik cam şişelerdeki etil alkolün içine acılık veren denatonyum benzoat koyulmasına başladığından bu yana insanlar tıbbi kullanım amaçlı alkol sınıfına giren ve 5 litrelik plastik ambalajlarda satılan tarımsal kökenli etil alkolü satın almaktadırlar. Bu noktada etil alkol ve metil alkol arasındaki farkın bilinmemesi ve yanlışlıkla metil alkol satın alınması da bu olayların yaşanmasına sebep olabilir. Etil alkol C2H5OH formülüne sahipken, metil alkol CH3OH formülüyle ifade edilmektedir. Aradaki farkı anlayamayacak, ürün ambalajı üzerindeki etiketi yahut güvenlik bilgi formunu yorumlayamayacak kişilerin bu tür kimyasallardan uzak durmalarını ısrarla salık veririz."
Açıklamada, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 8. maddesine göre, vatandaşların Türkiye'de kendi ürettikleri üzüm ve diğer meyveler ile buğday, arpa gibi hububatlardan 350 litreye kadar olmak üzere bira veya şarap gibi fermente içkiyi yasal olarak üretebildiği aktarıldı.
Damıtılmış içki yapmak için gerekli etil alkolün izinsiz üretiminin yasak olduğunun altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:
"Tarımsal kökenli etil alkolün içine anason yağı ya da aroması konularak yapılan içki rakı değildir. Bir içkinin 'geleneksel rakı' olarak adlandırılabilmesi için, arpa buğday gibi hububatlardan ya da şeker pancarı melasından değil üzüm, incir gibi meyvelerden elde edilen etil alkolden üretilmesi gerekmektedir. Evlerde yaygın olarak üretilen bu içki hem literatüre hem de karakteristik kökenine göre bir sınıflamaya karşılık gelmemektedir. Bu içkinin içim tadı, içerdiği aroma maddelerinin tür ve oranları, 'geleneksel rakı' ile ilişkilendirilemez. Anasondan dolayı su katılınca beyazlaması, bu içkinin rakı diye tanımlanmasını doğuramaz. Öte yandan bu içkinin sağlık riskleri hakkında yapılmış araştırmalar ve üretim standartları belirlenmemiş durumdadır ve metil alkolden yapılması halinde ölümlere yol açmaktadır."
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