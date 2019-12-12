Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
15 yaşındaki Taha'dan 3 gündür haber alınamıyor
Elazığ'da, babasının dükkanından "Ben eve gidiyorum" diyerek çıkan lise 1'inci sınıf öğrencisi Taha Bulut'tan (15), 3 gündür haber alınamıyor.
|12 Aralık 2019 20:07
|Yazdır
Olay, pazartesi günü, Yeni Mahalle Beyazıt Sokak'ta meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Taha Bulut, esnaf babası Bahri Bulut'un (47), dükkanına gitti. Burada bir süre oturan Taha, "Ben eve gidiyorum" diyerek, iş yerinden çıktı. Taha'dan bir daha haber alınamadı.
Ertesi gün de okula gitmeyen Taha'nın ailesi, meraklanarak durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunulmasının üzerine ekipler, Taha'yı bulmak için çalışma başlattı.
Bahri Bulut, "Oğlum 15 yaşında ve lise öğrencisi. Pazartesi günü dükkana geldi biraz oturduktan sonra 'Ben eve gidiyorum' dedi ve gitti. Bir daha haber alamadık. Okula da gitmemiş. Ulaşamıyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü
12 Aralık 2019 19:37
|Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü
12 Aralık 2019 19:19
|Şırıngalı çikolatadan ölen çocuğun annesi: Bunlar cinayet aleti
12 Aralık 2019 18:15
|14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü
12 Aralık 2019 17:53
|Adnan Oktar davasında, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı
12 Aralık 2019 17:34
|Hastanede çalışan teknisyen bir anda tavandan düştü
12 Aralık 2019 16:55
|13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu
12 Aralık 2019 16:15
|Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat
12 Aralık 2019 15:51
|Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş
12 Aralık 2019 14:26
|Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü
12 Aralık 2019 13:56