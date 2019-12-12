Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
|12 Aralık 2019 20:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur.
Ödül vereceğimiz her ismi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemizin büyük yolculuğuna yaptığı katkılar için şükranlarımı sunuyorum.
NOBEL ÖDÜLÜ'NE TEPKİ
Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı.
"SİYASETİ SANAT OLARAK GÖRÜYORUZ"
Kültüre, sanata, edebiyata yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir. Sanat ile siyaset ne yazık ki her zaman bir araya gelemeyen iki ayrı uçta alanlar olarak görülür. Halbuki biz siyaseti aynı zamanda siyaset olarak görüyoruz. Çünkü bize göre gönülle üretilen, sabırla üretilen her şey sanattır."
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.
"Edebiyat" dalında ödüle layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil'in ve ağustosta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülleri ise yakınlarına verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, "Edebiyat", "Müzik", "Sinema", "Resim", "Geleneksel Sanatlar", "Mimarlık", "Sosyal Bilimler" ve "Vefa" alanında takdim edilecek.
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