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Başkan yardımcısını rehin alan sanık hakim karşısında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısı ve sekreterinin rehin alınmasına ilişkin hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
 12 Aralık 2019 20:17
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Başkan yardımcısını rehin alan sanık hakim karşısında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısı ve sekreterinin rehin alınmasına ilişkin hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, cebir, tehdit ve silah kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sinan B, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve sekreteri İrem Yıldız ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Sinan B. savunmasında, alkollü olduğunu, bunun raporlarda da yer aldığını söyledi. Belediyenin önünden geçerken başkan yardımcısının konuşmalarını hatırladığını aktaran sanık, "Bilindiği gibi üzerimden de alkol şişeleri çıktı, şeytana uydum. İki bayanın odasına girdim. Girerken de kendilerine söyledim. 'Bazı yetkililere sesimi duyurmak için yaptım' dedim. Bu insanlarla bu şekilde olmak istemezdim. Zeynep Hanım'dan anne olduğu için özür dilerim. Zaten olay en fazla bir dakika sürdü ve kendim kişileri serbest bıraktım.'' diye konuştu.

Serintürk ise sanığın olaydan birkaç ay önce özel kalem müdürünün odasında agresif tavırlar sergilediğini aktararak, şunları anlattı:

"Olay günü bir anda silahla içeri girdi, ben o anda telefonla konuşuyordum, şahıs 'Bu bir eylemdir' diyerek silahını doğrulttu. Sonrasında 'Ben buraya kelle koltukta geldim, beni dinlemediniz hesabını soracağım' dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık, sakinleşmedi. İrem bayılınca İrem'i çıkardık, ben de çıkmak isteyince 'Sen çıkmayacaksın' diyerek başıma silahı dayadı, sonra gözlerimi kapattım. Polisler içeriye girdi, etkisiz hale getirdiler.''

Sekreter İrem Yıldız da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık ifadelerinin de alınmasının ardından mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Karar sonrasında tekrar söz isteyen sanık, "Benim tutuklu kalmamdan memnun olan kişilere seslenmek istiyorum, kına yakın.'' ifadesini kullandı.

- Olay

Eski belediye çalışanı Sinan B, 2 Ekim'de Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve sekreteri İrem Yıldız'ı odasında rehin almış, belediye binasına giren polisleri fark edince teslim olmuştu.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüphelinin, 2018'de istifa ettiği belediyeden yeniden iş istemek için geldiği 2 Ekim'de, "beyaz masa" biriminde bulunan görevlilerle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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