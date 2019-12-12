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Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, binlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiasıyla ilgili, "Bankalarla iletişime geçildi, kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil" dedi.
 12 Aralık 2019 20:22
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Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, binlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınması iddiasına ilişkin konuştu.

Burada kredi kartı bilgilerinin tamamı olmaksızın Bank Identification Code, yani banka kodu denilen ilk 6 haneli kod ile kişi isimlerinin yer aldığını gördüklerini belirten Sayan, bunun birçok doğrulama sisteminde bulunduğunu, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Bankalarla iletişime geçildiğini ifade eden Sayan, "Arkadaşlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bütün alışveriş sitelerinde kullanıcıların güvenlik önlemi almasını önemsiyoruz. Alışverişlerde sanal kart kullanımını ve bunun limitini kendinizin belirlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz." dedi.

BKM'DEN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili bir açıklama da Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) geldi. İlgili haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkedeki tüm ödeme kartlarının ve kullanıcıların dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşların, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen gösterdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemlerin, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alındığı bildirilen açıklamada, tüm kullanıcıların kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye "www.bilgiguvende.com" adresinden her zaman ulaşabileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

400 binden fazla Türk'ün kredi ve banka kartı bilgilerinin satıldığı iddiaları dün gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar sonrası vatandaşları korku sarmış ve "Acaba benim de bilgilerim çalındı mı?" sorusunun yanıtı merak edilir olmuştu.
Memurlar.Net
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