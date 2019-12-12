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Melih Gökçek, 'masör' iddialarına cevap verdi

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bazı medya organlarında hakkında çıkan "Belediye iştirakinde işe alınan masörü kendi evinde çalıştırdı" şeklindeki haberlere cevap verdi. Gökçek haberleri iftira olarak nitelerken, "Bu iftirayı atanı biliyorum. ANKET A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Coşkun" ifadelerini kullandı.
 12 Aralık 2019 20:54
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Melih Gökçek, 'masör' iddialarına cevap verdi

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında; belediye iştiraki ANKET A.Ş. bünyesinde göreve alınan Moldovalı bir masörü, kendine özel mülkünde çalıştırdığı iddia edildi. Bazı medya organlarında çıkan haberlerde masör kadına 3 bin 800 lira maaş verildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan eski başkan Gökçek, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. "Algı operasyonu yapmaktan çekinmeyeceklerini, belden aşağı iftira atacaklarını biliyordum" diyen Melih Gökçek, iftirayı atan kişinin ANKET A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Coşkun olduğunu iddia etti.

Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"BELDEN AŞAĞI İFTİRA ATMALARINI BEKLİYORDUM"

"Kimlerin düğmeye bastıklarını biliyordum. Onların insanları itibarsızlaştırmak için her türlü ahlaksızca iftira atarak algı operasyonu yapmaktan çekinmeyeceğini de biliyordum. Belden aşağı iftira atmalarını bekliyordum. Dün eşim hakkında SOS Vakfı'nı ileri sürerek bizzat Mansur Yavaş'ın kendi ağzından iftiralar attılar. Cevabını aldılar, rezi oldular. Çıtları çıkmadı. Bakalım arkasından ne gelecek diye bekledim.

"MADEM ÇALIŞMADI, NİYE ANLAŞARAK PARASINI VERDİNİZ?"

Bugün medyaya bir haber düştü. ANKET A.Ş.'de çalışan Moldovalı tercüman bir kadına diplomasında "manuel terapist" yazdığı için "Masör, Gökçek'in evinde çalışıp, ANKET A.Ş.'den maaş aldı" diye uydurma bir haber yaptırdılar. Akıllarınca söylediklerine insanları inandırmak için taa Şubat 2018'de işten atılan bu kadın hakkında ANKET A.Ş. 25.11.2019 tarihli düzmece tutanak tutup, suçlama yaptı. Madem çalışmadı, niye anlaşarak parasını verdiniz? (Sözleşme Şubat 2018'de feshedilirken, o tarihte Gökçek yoktu.)

"İSPAT ETMEYEN HAYSİYETSİZİN EN ÖNDE GİDENİDİR"

Benim parasını belediyeden ödeyip yanımda bir masör çalıştırmam haysiyetsizliktir. Bunu söyleyip ispat etmeyenler de haysiyetsizin en önde gidenleridir. İddialarınızı kadın atıldıktan 1 buçuk sene sonra tutulan zabıtla mı ispat edeceksiniz? Göreve geleli 9 ay oldu. Olayı yeni mi gördünüz?

"İFTİRAYI ATAN KİŞİ ANKET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ"

Bu iftirayı atan kişi, ANKET A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Çoşkun. Selçuk Coşkun kim? Siyasetcafe'de tekzip edilmeyen habere göre yurt dışına kaçan bir FETÖ'cünün işlerini takip eden kişi. Şimdi anladınız mı tezgahı?

"HESAPLAŞACAĞIZ"

68 yaşında namusuyla çalışan, 2 torun sahibi ve Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman olan biri hakkında ahlaksızca yakıştırma yapmak, ancak ahlaksızlığı kendine meslek edinmiş iftiracılara yakışır. Twitter'da ve medyada ahlaksızca yorum yapan herkesle mahkemede hesaplaşacağız."
Memurlar.Net
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