Libya mutabakatı sonrası 3 ülke harekete geçti
|12 Aralık 2019 21:04
|Yazdır
Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı. Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.
TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLDİ
Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, "Tatbikatla, Akdeniz'de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi" ifadelerine yer verildi.
İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti.
Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD Senatosu 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etti
12 Aralık 2019 21:56
|AK Parti Merkez İlçe Başkanı görevden alındı
12 Aralık 2019 21:46
|Melih Gökçek, 'masör' iddialarına cevap verdi
12 Aralık 2019 20:54
|İYİ Parti'li Çokal: Sosyal güvenlik sistemimiz alarm veriyor
12 Aralık 2019 20:42
|'Türkiye maden çeşitliliği bakımından 10. sırada'
12 Aralık 2019 20:27
|Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama
12 Aralık 2019 20:22
|Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse ses çıkarmadı
12 Aralık 2019 20:12
|Yeşil sahalardan Meclis sıralarına: Saffet Sancaklı
12 Aralık 2019 19:57
|Ak Parti'den 'Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi' açıklaması
12 Aralık 2019 19:47
|'Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin'
12 Aralık 2019 19:03