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Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde

Kastamonu'nun Göçkün köyü 1 hafta arayla ikinci acıyı yaşadı. 1 hafta arayla meydana gelen iki kazada toplam 6 kişi hayatını kaybetti
 12 Aralık 2019 21:09
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Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde

Kastamonu'nun Göçkün köyü 1 hafta arayla ikinci acıyı yaşadı. 1 hafta arayla meydana gelen iki kazada toplam 6 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Göçkün köyünden hem torununu hastaneye kontrole götürmek hem de yeni doğum yapan akrabalarını ziyaret için Kastamonu Devlet Hastanesine seyir halinde olan Salih Emik (67) idaresindeki panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çakıl yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve 5 yaşındaki torunu Yasin Emik hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve torunu Yasin Emik, Göçkün köyünde ikindi namazının sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

1 hafta önce de 3 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta meydana gelen kazada da, İnebolu'dan Antalya'ya seyir halinde olan Şahin Küm idaresindeki otomobil (28), Taşoluk mevkiinde tır ile çarpışmış kazada Şahin Küm, 5 aylık hamile eşi Nihal Küm (23) ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur Küm olay yerinde hayatını kaybederken Satılmış Küm ile 2,5 yaşındaki Evranur Küm ise yaralanmıştı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem de küçük kız kardeşini kaybetmişti.

"Acımız iki kat daha arttı"

Acılarının iki kat daha arttığını söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz şuanda Allah'ın takdir ilahi böyle bir hafta içerisinde 6 tane trafiğe kurban verdik. Mevla'm taksiratlarını af eylesin geri de kalanlara sabır sıhhat versin yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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