Tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı
|12 Aralık 2019 21:14
|Yazdır
Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Balıkesir açıklarında bindikleri tekne batan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi ile yanlarındaki 2 çocuk kurtarıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını da alarak Ayvalık ilçesine geldi.
Şüphelilerin Midilli Adası'na gitmek için kiraladıkları fiber tekne, Sarımsaklı açıklarındaki Çıplak Ada mevkisinde battı.
Boğulmak üzere olan şüpheliler ve 2 çocuk, bu sırada bölgede devriye gezen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Polis ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Çocuklar ise yakınlarına teslim edildi.
Ekipler, şüphelileri kaçırmaya çalışan organizatörlerin bulunması için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski yarbay Terzi tekrar hakim karşısında
12 Aralık 2019 18:54
|Malatya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
12 Aralık 2019 18:41
|FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası
12 Aralık 2019 17:56
|Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu
12 Aralık 2019 17:45
|DEAŞ'ın infazcısı terörist yakalandı
12 Aralık 2019 16:39
|Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı
12 Aralık 2019 15:59
|Dışişleri Bakanlığı personeli 5 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 Aralık 2019 15:44
|İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı
12 Aralık 2019 15:41
|Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
12 Aralık 2019 15:36
|FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize eden 6 kişi yakalandı
12 Aralık 2019 15:26