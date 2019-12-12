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Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da acil serviste görevli doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı.
 12 Aralık 2019 21:19
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Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da acil serviste görevli doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.K, hasta yakınları C.P. ve B.K. tarafından darp edildi.

"Beyaz kod" üzerine olay yerine gelen polisler, bu kişileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen C.P. ve B.K, "kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmama" suçlarından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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