Ücretsiz otoyol müjdesi
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Payas-Iskenderun yolundaki istasyonlar arasından ücretsiz geçiş imkanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Toprakkale Iskenderun Otoyolu'nun, Payas-Iskenderun istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araclar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.
|12 Aralık 2019 21:24
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Mersin'de Toprakkale Iskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-Iskenderun ucret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.
ÜCRETSİZ GEÇİŞ MÜJDESİ
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Buna göre, Toprakkale Iskenderun Otoyolu'nun, Payas-Iskenderun ucret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araclar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.
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