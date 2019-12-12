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Havalimanında hasta kapma oyunu

Son yıllarda giderek sayıları artan ve sağlık turizmi adı altında çok sayıda ülkeden kendisine müşteri edinen klinikler arasında ortaya çıkan rekabet, havalimanlarına kadar indi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen kimi taksiciler ise araçlarına aldıkları turistler üzerinden tıp merkezleri ile komisyon pazarlığına giriyor. Sektör temsilcileri durumun sadece taksiciler ile sınırlı kalmadığını otel ve kuaförlerin dahi hizmet verdikleri müşterileri üzerinden estetik ve saç ekim merkezleri ile temasa geçerek belli bir ücret karşılığında yönlendirme yaptığını belirtirken, sürekli havalimanında personel tutan kimi klinik yönetimlerinin ise randevulu hastaları kendi merkezlerine yönlendirmek için çaba sarf ettiğini ifade ediyor.
 12 Aralık 2019 21:30
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Havalimanında hasta kapma oyunu

Sağlık turizmindeki iştah kabartan pasta farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi kendine çekerken, ortaya çıkan rekabet ise taksiciden, kuaför ve otellere kadar çok sayıda alanda hizmet verenlere yeni gelir kapısı oluşturmuş durumda.

Özellikle havalimanında hizmet veren kimi taksicilerin turistleri belli bir komisyon karşılığında anlaşmalı ekim merkezlerine götürdüğü iddia ediliyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan sektör temsilcilerinden Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kurt, iddiaya yönelik ''maalesef evet'' derken, taksiciler haricinde her yabancı dil bilen veya hasta ile iletişime geçebilen herkesin kolundan tuttuğu kişiyi saç ekim merkezlerine götürerek belirli bir komisyon talep ettiğini söyledi.

TURİST BAŞINA KOMİSYON TALEBİ

Ortaya çıkan ilginç kazanç kapısına ilişkin yaşadığı bir olayı da anlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Bir saç ekimi hastamız ile aylarca irtibat halinde olduk ve belirli bir ön ödeme alarak kendisinin ülkemize gelerek saç ekimi yaptırması konusunda ikna ettik. Havalimanında karşılama yapan arkadaşlarımız ile bir şekilde buluşamayarak hastanın taksi ile merkezimize gelmeye çalışması neticesinde taksici kurumumuz ile iletişime geçip ''Size hasta getiriyorum, şu kadar dolar bana verirseniz size getiririm yoksa benim anlaşmalı olduğum X merkeze götürürüm'' gibi tehditvari bir yaklaşımını duyunca çok şaşırmış ve hasta ile iletişime geçip hastamızı kendi şoförlerimiz ile merkezimize getirdik.''

  • Sağlık Bakanlığı verilerine göre; sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon olduğunu bu kapsamda yapılan harcamaların ise yaklaşık 500 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

    • SÜREKLİ PERSONEL BEKLETİYORLAR

    Havalimanında başlayan hasta kapma yarışının sadece taksiler ile sınırlı olmadığına da dikkat çeken Kurt, her gün giderek büyüyen pastadan pay kapma adına ortaya çıkan rekabetin giderek çirkinleştiğini buna ise ilginç bir örnek olarak ise; başka merkezlerin havalimanında hastası olmamasına rağmen sürekli bir personeli bekletip diğer merkezlere gelen hastaları çalma çabasını gösterdi.

    SADECE TAKSİCİLER DEĞİL KİMİ KUAFÖRLER VE OTELLER DE İŞİN İÇİNDE

    Havalimanındaki bu tarz gruplar arasında anlaşmazlık ve arbede de yaşandığını duyduklarını kaydeden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Op. Dr. İlhan Serdaroğlu, saç ekimi operasyonlarından pay almak isteyenlerin sadece havaalanı transfer çeteleri olmadığını kimi kuaförler ve otellerin de bu yönde hareket ettiğini söyledi.

    YASAL BOŞLUK VAR!

    Saç ekiminin artık bir sağlık hizmeti olmaktan çıkıp rant aracı haline gelmiş durumda olduğunu dile getiren Serdaroğlu, ''Denetimler son derece yetersiz, turistler ülkeye döviz bıraktığı için sağlık turizminde ülkemiz tıbbının prestijini zedeleyecek şekilde yasal boşluklar var, mevcut kurallar dahi uygulanmıyor. Bu şekilde giderse şikayetler artabilir ve ülkemizde tüm sağlık sektörünü etkileyecek bir boyuta ulaşabilir.'' diye konuştu.

    Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen 'Turist Dostu Taksici' projesiyle eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi'nde görev yapan 1700 taksiciye eğitim verildi.

    10 KAT ARTIŞLA 1 MİLYONA DAYANDI

    İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği verilerine göre; sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısı 2008'e göre 10 kattan fazla artmış durumda.

    Medikal turizm kapsamında hizmet alan hastaların geldikleri ilk 10 klinik sırasıyla:

    Deri ve zührevi hastalıklar, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları, estetik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, kardiyoloji ve son olarak kulak burun ve boğaz.

    Kenan Biter
    Yeni Şafak
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