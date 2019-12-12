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Deniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası

Gaziantep'te, atardamar darlığı nedeniyle gittiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat sırasında yaşamını yitiren 6,5 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü. Acılı baba Mahmut Yılmaz, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu.
 12 Aralık 2019 21:41
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Deniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası

Antalya'da yaşayan Edibe-Mahmut Yılmaz çifti, 3 çocuklarından en küçüğü olan ve doğuştan atardamar inceliği bulunan Deniz Su'yu ameliyat ettirmek için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Hastanede muayene edilen küçük kızın ailesine, damar darlığı nedeniyle stent takılması gerektiği söylendi, ameliyata alındı. Ancak küçük Deniz Su, 4 saat süren ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.

BABA: YÜRÜYEREK GİRDİ, TABUTLA ÇIKTI

Antalya'da aşçılık yapan Mahmut Yılmaz, kızının yürüyerek girdiği hastaneden tabutla çıktığını ve ihmal nedeniyle öldüğünü öne sürerek doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının doğuştan rahatsız olduğunu ve 1,5 yaşındayken anjiyo yapıldığını belirten Mahmut Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kızımda damar inceliği, tıp dilinde 'aort koarktasyonu' denilen doğuştan bir rahatsızlığı vardı. Rahatsızlığı nedeniyle 1,5 yaşında anjiyo oldu. Bundan sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takipleri yapılarak, çocuğun büyüyüp 20 kiloya ulaştığı zaman stent takılabileceğini söylediler. Biz de 27 kilo ve 6,5 yaşına ulaşınca hastaneye başvurduk. O hastanede bu ameliyatı yapamayacaklarını söylediler. Ya İstanbul ya da Gaziantep'e gitmemizi tavsiye ettiler. Biz de kalp ve damar uzmanı doktor Osman B.'den 1 ay sonrası için randevu aldık. Salı günü saat 09.30'da kızım ameliyata girdi. 45 dakika sürecek olan ameliyat 4 buçuk saat sürdü. Ancak, ameliyat sonunda kızım hayatını kaybetti. Ben de hastane ve doktorun sorumlu olduğu düşüncesiyle adliyede haklarında şikayette bulundum. Yürüyerek geldiği yerden tabutla çıktı kızım. Ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyorum."

DOKTOR: OLAY TIBBİ BİR HATA DEĞİL

Ailenin şikayetçi olduğu doktor ise küçük kızın ölümünde tıbbı bir hata olmadığını söyledi. Ailenin üzüntüsünü anladığını ve küçük kızın ölümüne çok üzüldüğünü ifade eden Kardiyolog Doç. Dr. Osman B., şunları söyledi:

"Ailenin acısını tahmin edebiliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu hastanın şah damarında darlık vardı ve daha önce balon yapılmış. Aslında tüm damarlarında problem vardı. Başka bir merkezden buraya yönlendirilmişti. Biz de stent takılması için hazırlık yaptık. Buraya kalın bir kılıf yerleştirmek gerekiyor. Biz de kılıf yerleştirdik. Bu esnada damarda darlık oldu. Buna bağlı bacak damarındaki darlıkla ilgili problemler oluştu. Oraya stent koyduk. Kalp damar cerrahi yardımı aldık. Onların desteği ile damarı temizledik, ama damar açıklığının devam ettiğini gördük. Ama diğer damarların kasılmaya çok meyilli olduğunu gördük. Medikal ilaç tedavisi ile izlemeye karar verdik. İlerleyen saatlere kadar durumu iyiydi. Ani kalp durması oluştu. Damarı tamir edilmişti. Çok üzgünüm. Aile de üzgün olmakta haklı. Bu işler bizi de yıpratıyor. Olay daha çok damar hasarıyla gelişen ani bir komplikasyon sonucu oldu. Aile şikayet edebilir, bu onların yasal hakları. Ama bu olay tıbbi bir hata değil. Ben görüntüleri aile fertlerine gösterdim."

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Deniz Su Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin yakınları tarafından alınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.
DHA
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