Okulda şoke eden olay! 4'üncü kattan atladı!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi B.T. (14), 4'üncü kattan atlayarak, intihara kalkıştı. Omzunda ve kolunda kırıklar oluşan B.T., hastanede tedaviye alındı.
|12 Aralık 2019 21:51
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Olay, ilçedeki ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile tartışan 8'inci sınıf öğrencisi B.T.'yi öğretmenleri uyardı. Duruma sinirlenen B.T., 4'üncü kattaki sınıfının penceresine çıkıp, kendisini attı. B.T.'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan erkek öğrenci. ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Toprak zemine düşen B.T.'nin omzunda ve kolunda kırıklar meydana geldiği bildirildi.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler hastaneye akın ederken, B.T.'nin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, hastaneye gelip B.T.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. DHA
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