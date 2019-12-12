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Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu'da etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu.
 12 Aralık 2019 22:06
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Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu'da etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu. Erzurum'da gece ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyi bulurken, Ardahan Göle'de ise eksi 20 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15, gündüz saatlerinde ise eksi 8 dereceye düştüğü Erzurum'da süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu.

Sibirya'yı andıran görüntülerin ortaya çıktığı Lalapaşa Camii avlusundaki şadırvan buz ile kaplandı. Bazı vatandaşlar ise şadırvanlarda ellerini yıkayıp su içtiler.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 20, Erzurum'da 15, Ardahan'da 12, Kars'ta 7, Ağrı'da 5 ve Erzincan'da 3 derece olarak ölçüldü.

Kayak Merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51 santimetre, Konaklı'da 24 santimetre ve Erzincan Ergan'da 9 santimetre olarak ölçüldü.
İhlas Haber Ajansı
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