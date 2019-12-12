Erzurum'da termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
|12 Aralık 2019 22:06
|Yazdır
Doğu Anadolu'da etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu. Erzurum'da gece ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyi bulurken, Ardahan Göle'de ise eksi 20 derece olarak ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15, gündüz saatlerinde ise eksi 8 dereceye düştüğü Erzurum'da süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu.
Sibirya'yı andıran görüntülerin ortaya çıktığı Lalapaşa Camii avlusundaki şadırvan buz ile kaplandı. Bazı vatandaşlar ise şadırvanlarda ellerini yıkayıp su içtiler.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 20, Erzurum'da 15, Ardahan'da 12, Kars'ta 7, Ağrı'da 5 ve Erzincan'da 3 derece olarak ölçüldü.
Kayak Merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51 santimetre, Konaklı'da 24 santimetre ve Erzincan Ergan'da 9 santimetre olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti
12 Aralık 2019 22:32
|TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı
12 Aralık 2019 22:26
|Havalimanında hasta kapma oyunu
12 Aralık 2019 21:30
|Ücretsiz otoyol müjdesi
12 Aralık 2019 21:24
|Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü
12 Aralık 2019 20:32
|120 bin dolarlık muza 'Horozlu' gönderme
12 Aralık 2019 18:45
|İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi
12 Aralık 2019 18:43
|İzmit Belediyesi'nden memura yüzde 28 zam
12 Aralık 2019 18:00
|Belediyeden vatandaşlara küfürlü mesaj
12 Aralık 2019 16:20
|Belediye peyzajda kullanacağı çiçekleri kendi üretti, tasarruf etti
12 Aralık 2019 15:05