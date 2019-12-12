Kurdukları sistem ile 800 bin kadını istihdam ediyorlar
|12 Aralık 2019 22:11
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Kozmetik ürünlerini üyelikli doğrudan pazarlama yoluyla online ve katalog vasıtasıyla satışa sunan kadınlar, aylık 75 bin TL'ye kadar gelir sağlıyor.
Üyelikli doğrudan pazarlama sistemi ile kozmetik ürünü satan kadınlar ekonomiye katılıyor. Bulundukları yerden online olarak ürün pazarlayan kadınlar, bu yolla kendilerine güvenli bir şekilde gelir sağlıyorlar. Sosyal medya üzerinden ve doğrudan pazarlama yoluyla tüketiciye ulaşan kadınlar, aylık 2 bin 500 ile 75 bin TL arasında gelir elde ediyor.
Sistemin kurucusu Piere Cardin Kozmetik ve Avrupa Networking'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çarşıbaşı, "Kadınlarımıza gelir elde edeceği bir imkan sağladık. Böylelikle hem ürün satıp hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kadınlarımız aylık 2 bin 500 ile 75 bin TL arasında gelir elde ediyor. Kozmetik ürünleri grubunda şu anda 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok yakın zaman içerisinde 28 ülkeye çıkartmak istiyoruz" dedi.
"800 bin kadına istihdam sağlıyoruz"
Bu işin kadınlar için gelir kapısı olduğunu belirten Mustafa Çarşıbaşı, "800 bin kadına istihdam sağlıyoruz. Bayanlarımız kozmetik, kişisel bakım ve temizlik ürünlerini satıyor ve kendine gelir kapısı sağlıyor. Kadınlarımıza gelir elde edeceği bir imkan sağladık. Böylelikle hem ürün satıp hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 800 bin kişilik ekiple bu sistemi yürütüyoruz. Kozmetik ürünleri grubunda şu anda 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok yakın zaman içerisinde 28 ülkeye çıkartmak istiyoruz. Senelik 175 milyon TL ciromuz var. Hedefimiz ise 250 milyon TL'dir. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerimizde çok iddialı bir ekibimiz var" şeklinde konuştu.
"Kadınlarımız aylık 2 bin 500 ile 75 bin lira arasında gelir elde ediyor"
Kadın istihdam noktasına da değinen Çarşıbaşı, "Üretim yapan, satış yapan ve kullanan arkadaşlarımızın yüzde 99'u kadın. Sistemimiz kendi kendine bir ağ. Ekibimiz çok hızlı bir şekilde büyüyor ayrıca ailesinin ve kendi ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlıyor. Kadınlarımız aylık 2 bin 500 ile 75 bin TL arasında gelir elde ediyor. Arkadaşlarımız gelirlerini kendileri belirliyorlar. Ayrıca ekibimizdeki arkadaşlar hem ürünlerini satıp hem de sosyalleşip yeni arkadaş grupları elde ediyorlar. Alıcı kadınlarımız internet üzerinden de alışveriş yapabilirler. Türkiye ve Avrupa'daki tüm şehirlerimize satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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