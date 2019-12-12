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En çok konuşulan yine dolar oldu

Medya Takip Merkezi, Kasım ayı ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre en çok konuşulan ekonomi başlığı, geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi dolar kuru oldu.
 12 Aralık 2019 22:21
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En çok konuşulan yine dolar oldu

Medya Takip Merkezi, Kasım ayı ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre en çok konuşulan ekonomi başlığı, geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi dolar kuru oldu.

Kasım ayı ekonomi başlıkları belirlendi. Ay boyunca ekonomi dünyasının gözü doların üzerinde olurken; ihracat, vergi, istihdam ve büyüme başlıkları ve gelişmeleri de ön plandaydı.

Medya Takip Merkezi, Kasım ayı ekonomi karnesini açıkladı. Rapora göre en çok konuşulan ekonomi başlığı, geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi dolar kuru oldu. Kasım ayında 16,2 milyar dolar olan ihracat 110 bin 496 haber ile ekonomik gelişmeler arasında öne çıktı. Kasım'da yüzde 10.56 olarak gerçekleşen enflasyon ise 52 bin 626 haberde yer aldı.

Dolar bu ay da zirvede

Dolar haftanın son günü olan 1 Kasım'da 5,72 seviyesinde seyretti. Ay boyunca 5,70 seviyelerini koruyan dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası konular arasında "negatif faizin" de yer aldığı haberinin ardından 5,69 a inerek ayın en düşük miktarına ulaştı.

Dolar kuru, Kasım ayının son haftasında Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin test edildiği haberi sonrası ABD ile ilişkilere yönelik oluşturduğu endişe sebebiyle yönünü yukarı çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'nin S-400'leri test ettiği haberini "kaygı verici" olarak nitelendirmesinin ardından dolar 5,77'ye kadar yükseldi. Ayın son işlem gününü ise 5,74 seviyesinde kapatan dolar 224 bin 904 haber ile Kasım ayının da en çok konuşulan ekonomi başlığı oldu.

Asgari ücret merak konusu oldu

Yıl sonunun yaklaşması ile asgari ücret Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yerini aldı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği süreç başladı ve gözler vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammının görüşüleceği toplantılara çevrildi. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belirlenecek. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı katılacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı şeklinde olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği görüşmeler başlamadan asgari ücret 20 bin 670 habere yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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