Ankara İtfaiyesi araç filosunu genişletti
|12 Aralık 2019 22:32
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni aldığı 6'sı tam otomatik yangın söndürme aracı ve 32 metrelik tam otomatik merdiven aracıyla araç filosunu genişletti.
Başkent'in coğrafi yapısı ve yerleşim merkezlerini dikkate alarak 25 ilçede konuşlandırdığı 46 istasyon ve 790 uzman personel ile hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 153 olan araç sayısını 160'a yükseltti. 7/24 esasına dayalı çalışan Ankara İtfaiyesi, filosuna dahil ettiği 3'ü 6 tonluk 4x2 çok maksatlı yangın söndürme aracı, 3'ü 10 tonluk 6x4 çok maksatlı yangın söndürme aracı ve 32 metrelik merdiven aracı ile gerek yangınlara gerekse kurtarma faaliyetlerine karşı daha etkin ve hızlı müdahalede bulunacak.
Ankara İtfaiyesi'nin büyük özveriyle çalışarak Başkentlilerin güvenini kazandığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, "Başkent'te mevcut 46 İstasyonumuzda hizmet kalitemizi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Filomuza kattığımız 7 yeni araç hizmet kalitemizi daha da artıracak. Bundan sonra eksiklerimizi gidererek, Ankaralılara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Güçlenen filomuzla hem yangınla mücadelede hem de kurtarma çalışmalarında daha etkin çalışmalara imza atacağız" dedi.
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